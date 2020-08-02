慶財直播董事長陳柏慶號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。(蔡依珍攝)

慶財直播董事長陳柏慶號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。(蔡依珍攝)

慶財直播董事長陳柏慶號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。(蔡依珍攝)

慶財直播董事長陳柏慶號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。(蔡依珍攝)

慶財直播董事長陳柏慶號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。(蔡依珍攝)

成立5年的慶財直播，受益疫情業績大增3成，抱持取之於社會用之於社會的心，費時半年號召50名直播主，2日齊聚桃園接力義賣，大家不但使出看家本領「嘩聲」，更掏出名牌包錶、五星飯店住宿券等好貨，甚至有人大方捐出價值130萬的珠寶，連「黃金戰士」陳致遠也拿出珍藏的球衣和球棒響應、喊到3.88萬元，最後共拍出近百萬，全數捐給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」做公益。

慶財直播董事長陳柏慶表示，義賣商品琳瑯滿目，幾乎是直播台上可看到的東西都有人捐出來義賣，包括：便利商店折價券、飯店住宿券、辦公桌椅、沙發、名牌包、名牌手錶、香水，其中還有價值130萬的珠寶也大方捐出響應公益，還有廠商直接捐出30隻名牌手錶，直播主們的愛心不落人後。

陳柏慶提到，慶財直播成立5年，今年是第三次邀請全台知名的直播主響應慈善義賣，也笑言一年比一年盛大，第一年僅有個位數，第二年約20餘位，今年達50位，每屆都是倍數成長，希望藉由義賣活動幫助慈善團體，拋磚引玉呼籲大家可以一起幫助弱勢族群，未來也會持續辦理，繼續支持慈善事業，希望參與的人數可以更多。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，感謝慶財直播董事長陳柏慶的捐贈，關懷弱勢群族，善心義舉獲得各界的肯定，也讓圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」活動持續前進、成長，讓弱勢夢想實現。

謝慧謹表示，將放大直播主們的義舉當「雙重愛心」，7、8月各辦一場「每月一愛」活動，第一重以為「礙」開一扇門，認購憨兒親手種植的無毒蔬菜，再贊助給公益食物銀行，倡導無飢餓零浪費、讓弱勢家庭也能溫飽。第二重則是愛的鼓勵開學禮物，為弱勢的孩子送上冬、夏新的運動服，希望孩子能穿上新衣快樂上學去。

(中時 )