台北美福大飯店「流金望月」月餅禮盒。圖／台北美福大飯店提供

中秋節在亞洲鄰近國家各地皆有不同風情的習俗，台灣人除享用月餅，還有家家烤肉的風俗；於日本文化中，中秋節則為少數依農曆歡度的節日之一，另外，日本有過兩個中秋節的習慣，分別為八月十五日及九月十三日，而八月十五日的滿月被稱為「中秋の名月」，因此又稱為「十五夜」，是家人親友相聚賞月的好日。

甫獲2020臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的北投日勝生加賀屋，推出限量日式桃山月餅「紫耀金月」禮盒（月餅6入及玄米玉露煎茶1罐），即日起至8月底前預購享早鳥優惠價85折（1088元）。另一剛獲得「5星＋」榮譽的台北美福大飯店攜手英國品牌TWININGS唐寧茶，推出「流金望月」中秋禮盒，4款桃山流心月餅，8入月餅搭配鐵盒盛裝的唐寧茶，即日起至9月7日止，早鳥優惠1576元。

日勝生加賀屋「紫耀金月」月餅禮盒，外盒設計以「加賀友禪」描繪金澤四季之美，融入秋季紅楓及鳳凰飛舞，以江戶小紋呈現雲朵，拉開月餅金色滑套，玉兔跳躍於雲端嬉鬧，內裡設計金色圓點的波紋則象徵北投溪；點心師傅採數十道職人工序，選用桃山皮月餅（源於日本桃山屬於和菓子的一種），製作過程頗為繁複，非使用麵粉改以白豆沙餡揉入蛋黃捏製而成，餅皮呈現金黃光澤，餅皮搭配內餡小巧精緻、品嘗細膩；其「玄米玉露煎茶」茶湯清澄、入喉芳甜，回甘唇間。其禮盒售價1280元，於8月底前預購享早鳥價85折。

台北美福大飯店則攜手英國品牌TWININGS唐寧茶納入中秋禮盒，選用添加檸檬與香橙果皮的仕女伯爵茶，外盒以牡丹烘托皎潔明月為設計主軸，推出「流金望月」禮盒，4款桃山流心月餅分別是「楓糖栗子、蜜香紅茶、切達乳酪、薑汁紫薯」。

月餅以白豆沙揉製的日式桃山餅皮為主，其外皮包裹奶黃餡，分別有將栗子揉入奶黃餡中，添加楓糖漿的「楓糖栗子」 ，及茶香四溢的「蜜香紅茶」，以阿薩姆紅茶熬製成蜜漿狀包入奶黃內餡，入口感受厚實茶香結合奶黃香氣；還有乳香四溢的「切達乳酪」，以乳酪鹹香牽出香醇奶黃；最後是辛甘風味的「薑汁紫薯」，以少許辛辣的薑汁熬煮紫薯，可吃出紫薯香甜。8入月餅搭配鐵盒盛裝的唐寧茶，每盒2020元，即日起至9月7日止，預購早鳥價78折起（售價1576元）。

(中時 )