王家衛在《一代宗師》上映7年後，在劇集《繁花》擔任總導演及監製，聯手胡歌主演，該劇改編自金宇澄的同名長篇小說，通過獨特的筆觸描繪出一幅栩栩如生的上海圖景。該劇同時發布「聞聲版」海報，胡歌在流金背景下推門而出，特地用道地上海話說道：「儂好，我是阿寶，長遠不見」，磁性的嗓音讓影迷期待接下來的演出。

該劇將圍繞胡歌所飾的阿寶展開，身為上海出生的演員，胡歌身上獨特的氣質派頭，切身的成長背景，主創團隊認為與人物設定十分契合。此外，編劇找來《我的前半生》得獎作家秦雯；曾獲奧斯卡金像獎最佳攝影獎的鮑德熹則任視覺總監，雕琢時代風華。

《繁花》籌備至今已然6年，期間不曾間斷的資料蒐集和田野調查，探尋上海這座城市的血脈，捕捉時代變革的風向，大至城市高低變遷，小到日常衣食住行，製作團隊更為真實還原時代氛圍，更以1：1的實景搭建，無不極盡考究。該劇目前正進行籌備工作，將於近日開機，全程將在上海拍攝。

(中時 )