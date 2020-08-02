入圍多倫多影展的活屍喜劇《逃出立法院》，其中林鶴軒（大鶴）飾演替代役男，他透露一拿到劇本時，先翻到最後一頁看戰鬥力最弱，甚至沒有特殊能力的自己是否「領便當」，更讓他出乎意料的是，這個手無縛雞之力的替代役男，竟是拯救眾人的關鍵之一。

大鶴形容一場在逃跑與救人的心境糾結宛若「送命題」，自認該角像是「善良的混蛋」，大家的生死突然操控在他手上，再加上幾小時後就要退伍的角色設定，事情能丟就丟，「有一點貪生怕死，但求生意志卻超強」。

談到印象深刻的一場戲，大鶴說自己有長達5分鐘的獨角戲，導演要求用一顆鏡頭就拍完，自己突然情緒高漲，「導演沒有要我哭，我也沒打算哭，但演著演著突然超想哭」，後來反倒哭得相當猙獰。

此外，電影中〈替代役之歌〉響起瞬間堪稱是全片最大笑點之一，大鶴透露，自己實際調查後發現，替代役男下單位的首要任務就是合唱比賽，「比賽成績關乎榮譽假，每個人無不卯足全力想贏得比賽」，可說是替代役男的共同回憶。該片8月14日全台上映。

(中時 )