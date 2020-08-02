張震首度闖蕩好萊塢，接演改編經典的科幻鉅作《沙丘》，他在片中飾演「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的師傅「惠靈頓岳醫生」，並在匈牙利及約旦實地拍攝。該片提名奧斯卡最佳導演的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，他日前為上海電影節大師班越洋視訊訪問，透露其中選角過程，直指張震是他的不二人選，對他讚不絕口，興奮地說：「我從1990年代王家衛的電影就開始關注張震，他是這個世界上我最喜歡的演員之一，我在很多電影中看到過他，被他自然的表演深深打動！」

談到男主角為何由提摩西夏勒梅擔綱，丹尼維勒納夫則說：「打從一開始就是我的第一選擇，他是我心目中的保羅亞崔迪（原著角色），年輕的身體中住著一個老靈魂，同時他的一些特質也讓我想起從前的好萊塢明星，他是個真正的明星，有著一種令人瘋狂的魅力。」

丹尼維勒納夫先前執導《銀翼殺手2049》與《異星入境》等科幻片都大受歡迎，談起創作的動機，他分享：「我從小每當要睡覺時，唯一能夠睡著的方法，就是在腦海中設計一個又一個故事，每晚這些故事就像電影，幫我對抗焦慮和恐懼，也讓我與這個世界真正建立起了聯繫。」電影《沙丘》預計於今年12月耶誕檔期上映。

(中時 )