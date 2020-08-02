林舒語近日與老公則蒲錄中天綜合台《小明星大跟班》，則蒲赴日開甜品店，因疫情近5個月沒返台，她獨自一人帶2個兒子多多、圈圈，形同「類單親」壓力非常大。而則蒲在日本的甜品店受疫情衝擊，開店近1年最後只能認賠收攤，他5月底返台損失7位數，目前努力還債，林舒語坦言：「這次疫情是對我們一個很大的考驗，我沒有覺得真的遇到一個很不好的事情，反而認為我們都因歷經低潮，更認識彼此了」。

林舒語回想那段只能透過視訊見到老公的日子，最心疼的就是2個兒子，則蒲當時赴日拚事業是小兒子圈圈6個多月時，到後來結束甜品店返台，圈圈都已1歲多。林舒語印象最深刻的一幕，有天她抱著圈圈，大兒子多多在一旁抽噎低聲詢問：「媽媽，妳抱完弟弟，可以抱抱我嗎？」她當下忍不住大哭，「我想說自己不是有老公嗎？怎麼會讓我的小孩遭遇這種事」，回想當時她依舊忍不住紅眼眶。

林舒語曝近況。（中天綜合台提供）

林舒語坦言在則蒲決定關店前，兩人考慮很多，「我們經過很大的掙扎，一來日本疫情不知何時緩解；二來持續下去，我們是不是就完全分離了」？兩人後來忍痛做出歇業決定。她提及兩夫妻個性迴異，自己非常樂天，老公則是務實派，中間有一度甚至怕她擔心，還閉口不談實際損失金額，所以吵了不少架，「這次我們終於好好坐下來聊彼此內心世界，也真的理解原來彼此真的不一樣」。至於存款歸零有負債，是否影響未來生活？她笑說：「我一直覺得有多少錢，就過多少錢的生活，帶兒子去公園玩也很好啊」。

(中時 )