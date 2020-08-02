明媒正娶的太太竟然因老公「偷吃」就這麼撒手人寰！大陸1名人夫與正宮結婚數十年，疑似對自己太太失去了性趣，開始以「出差」名義與小3偷情，直到某天太太竟從老公的手機看到性愛訊息，憤怒的找尋老公理論，卻在吵架過程腦中瘋不幸過世。

這名年紀4旬的太太，自她老公一無所有時候，就時時刻刻陪伴在老公身旁，還與老公同甘共苦打拼事業，也因為了照顧年幼家中孩童，辭去工作專心在家相夫教子，不料老公卻以「出差」名義為由，經常外出尋找其他女子到摩鐵開房大戰，直到一天太太發現2人的性愛訊息，此偷情情節才進而曝光。

太太在得知訊息後，她立即衝向找尋自己老公理論，不料2人大吵的過程中，4旬的太太竟然因為吵著太過激烈，因此當場腦中瘋，雖當下即時送醫急救，仍是回天乏術。主治醫生表示，此位太太具有高血脂疾病，加上太過激動與他人爭吵，導致血壓不穩定才導致腦中瘋的悲劇發生。由此可見，照顧家人同時，女性朋友也需多加住意自身健康，否則到時爽了老公苦了自己。

(中時新聞網)