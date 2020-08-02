2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天展開第二循環第六輪賽事，在輔仁大學足球場上演的的是目前聯賽績分相同的航源FC與台灣鋼鐵強強對決，台灣鋼鐵開賽不久2分鐘就組織出攻勢，也靠著這次進球，取得1比0勝利。

這場賽事台灣鋼鐵來自土克凱可群島的外援馬克（Marc Fenelus）開沒多久就從右路突破，擺脫對手將球往左邊一送，隊友班奇（Jhon Miky Benchy Estama）跟上，將球順利敲進球門，1比0領先航源FC。

開賽陷入一球落後局勢，航源重整士氣，透過中場大將吳彥澍企圖組織攻勢，但台鋼後防線始終未能讓對手越雷池一步；下半場開始，航源FC持續展現追分決心，中場吳彥澍的穿針引線以及個人的盤帶能力製造了多次自由球機會，但台灣鋼鐵明顯在防守下足了功夫，台鋼後場陳威全屢屢破壞掉航源的攻勢，最終台灣鋼鐵就以1比0拿下勝利，成功拉出一波五連勝。

賽後台灣鋼鐵羅志聰教練表示球隊近期調整狀態不錯，連勝的氣勢讓球員充滿信心，面對上一循環對戰航源FC的方針也有所調整，深知對手是一支進攻火力旺盛的球隊，賽前就在防守策略上有所加強，增加防守線，讓進攻能夠更安心，後防聯結更穩固，而開賽先取得進球也減輕了球隊的壓力，選手得以放開身手來踢。

(中時 )