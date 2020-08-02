氣象局表示，哈格比目前仍為輕颱，不過威力持續增強中，不排除會再增強。(氣象局)

氣象局也針對桃園以北及南部地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。(氣象局)

哈格比颱風最新動向，氣象局20:40記者會說明。（中時新聞網）

今年第4號「哈格比」昨（1日）生成，根據氣象局最新預報指出，輕颱哈格比強度略有增強，持續向西北前進，逐漸靠近台灣中。氣象局表示，暫時還不會發布陸地警報，受到颱風外圍環流影響，針對台北、桃園及南部共7縣市發布大雨特報。

氣象局最新預報指出，輕颱哈格比目前位於花蓮的東方約 280 公里之海面上，近中心氣壓為995百帕，以每小時17轉20公里速度，向北北西轉西北進行。近中心最大風速每秒 23 公尺，相當於 9 級風；瞬間最大陣風每秒 30 公尺，相當於 11 級風。氣象局表示，哈格比目前仍為輕颱，不過威力持續增強中，不排除會再增強。

另外，氣象局特別發出海邊長浪警告，呼籲在沿海地帶活動要注意安全，尤其是基隆北海岸和東北角，有出現強陣風機會。

降雨部分，氣象局表示午後雷雨對流已減弱，但受颱風外圍環流雨帶逐漸影響，從今晚到明晨，北部、南部雨勢劇增。氣象局也針對桃園以北及南部地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意。至於台灣東南部地區受到背風側沉降作用影響，需注意有焚風發生。

(中時新聞網)