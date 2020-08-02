繼4月頒布「新9條」措施加大穩崗力度後，北京近期又印發《全力做好穩就業保就業工作措施》，該《措施》可說是「新9條」的全面升級，要從多個方面確保北京的就業形勢穩定。

此次《措施》共針對9個方面，包括發展經濟擴大就業、支持企業穩定就業、突出重點保障就業、提陞技能服務就業、鼓勵勞動者創新創業、支持鼓勵靈活就業、保障失業人員基本生活、切實防範規模性失業風險、持續優化就業服務環境。

《措施》中提到，針對大學畢業生，北京將實現靈活就業，擴大就業見習規模，同時，鼓勵企業吸收畢業生，為企業和畢業生提供多項補貼。北京還將利用公益性就業組織安置透過市場管道難以就業的人員，在今年12月31日前，凡依靠安置政策享受期滿，仍未通過其他形式實現穩定就業的人員，政策享受期限自期滿之日起還可再延長1年。

此外，北京市還擴大了失業保險保障範圍，階段性實施失業補助金政策，將參保不足1年的農民合約制職工納入北京市常駐地保障，做到「應發盡發、應保盡保」，確實保障困難群體基本生活。同時，鼓勵農村勞動力就近、就地就業，以臨時性公益崗位安置農村勞動力。

(旺報 )