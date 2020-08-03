德國西門子醫療設備公司（Siemens Healthcare）周日宣布將以164億美元，收購美國生產治癌設備與軟體商瓦里安醫學系統公司（Varian Medical Systems）。

路透報導，西門子醫療設備將以每股177.5美元現金完全收購瓦里安，按瓦里安上周五收盤上漲逾3％收142.72美元計算，收購溢價逾24％。

西門子醫療設備執行長蒙塔（Bernd Montag）認為跟瓦里安結合能在抗癌市場大幅提升地位外，還會增加其在醫療護理市場上的影響力。

瓦里安執行長威爾遜（Dow Wilson）表示融入西門子醫療設備後，能改善全球更多癌症病人的醫療護理，讓瓦里安員工有許多機會成為更大和更全球性醫療組織的一部份。

這次收購案需要得到瓦里安股東和主管機關批准，估計明年上半年完成這些程序。完成收購後能提高西門子醫療設備的每股獲利表現。

西門子醫療設備在2018年被工業集團西門子分割出來成獨立公司，但後者仍握有前者控股權。西門子醫療設備準備今年進行現金增資，完成後西門子所持股權將從目前85％稀釋至約72％。

西門子在這收購案裡扮演重要角色，其將透過發行公司債的方式籌措資金，提供西門子醫療設備高達179億美元的過渡性貸款，讓其在2025年前完成收購，以成為全球癌症治療護理解決方案的領導廠商。

(工商 )