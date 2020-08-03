（滙豐（台灣）商業銀行今年第二季起，透過全新滙豐旅人卡，打了一場信用卡戰爭。圖／業者提供）

華航滙豐聯名卡易主到中信銀行，是今年上半年信用卡市場的最大事。主事者滙豐（台灣）商業銀行發行全新信用卡「滙豐旅人信用卡」，並主動通知所有聯名卡卡友「換發」新卡，即使4、5、6月連續3個月出現單月有3～4.5萬張的異常停卡數，及至6月的最新統計，發卡量仍維持與今年1月的62萬張相當，活卡率也維持在70％上下。

滙豐台灣此次的超前部署，提供極為優惠條件，滿足其客群需要的國內外旅遊需求，旅人卡友更可自由保留旅遊積分在手上的強項，可說是全面收割華航聯名卡客群，保留了外商銀行第二發卡行的實力。由於該行發動反攻的時機點，適逢新冠疫情期間，實體行銷活動限制許多，於是改採電話行銷、線上廣告等等，也是一次特殊的經驗。

與中華航空的聯名卡已有10年合作關係，滙豐銀行在確定結束時，4月提前通知所有卡友：「6月底前聯名卡權益不變」，意思是7月開始就不一樣了，也計算卡友已繳的年費按比例退還，避免不必要的客訴。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出，讓信用卡持卡人在旅遊規劃上能兼顧靈活與享受優惠，擺脫各項兌換的限制，一直是滙豐努力的目標，滙豐旅人信用卡持卡人可以自由選擇超過20家的航空公司、透過最大的網路訂房平台享受折扣。國人近期瘋國旅，旅人卡馬上就用到，還有網路消費也不受影響。

現在已進入8月，滙豐銀行還繼續推出申辦滙豐旅人卡的特殊優惠，該行表示，新卡友核卡30天內，首次刷卡一般新增消費滿額達新臺幣50,000元，滙豐銀行就額外加碼3,000哩的旅遊積分，完全不限名額，要為銀行自己／全新卡友超前部署未來的業務／旅程。

(工商 )