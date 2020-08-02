李康生在片中飾演遭遇中年危機的報社編輯。（《風過猶存》劇組提供）

金馬影帝李康生目前正在大陸廣西南寧拍攝電影《風過猶存》，由於全球新冠疫情持續，他入境大陸先隔離，「抵達上海後，就被安排入住檢疫旅館，照三餐送餐來，早上和下午都有全副武裝穿防護衣的醫護人員幫我量體溫」，他原本以為隔離會很無聊，自帶PS4遊戲機和遊戲片，「沒想到旅館電視有很多電影可以看，我就一直看電影，遊戲片雖然拆封了，隔離結束還沒開始玩」。

李康生在《風過猶存》飾演學習俄語出身的報社編輯，人到中年，在新媒體衝擊下面臨轉業危機，同時家庭也面臨各種狀況，妻子準備離婚，女兒未婚先孕。他戲外對中年危機也很有感，「就覺得現在頭髮越來越白，體力也不像從前那麼好」，他說現在接戲的角色，不像以前是年輕人，大多都是演人父，「過了50歲之後，開始注意保養皮膚，然後有稍微做一些運動，我最近瘦了，又練成6塊肌」。

李康生為新戲學游泳。（《風過猶存》劇組提供）

談到如何維持身材，李康生說：「強迫自己少吃一點，一天兩餐只有其中一餐吃澱粉，但還是戒不了甜食，有甜點配咖啡，日子才會過得比較開心一點。」他在南寧看到許多台灣沒有的夜市小吃，山裡的竹節蟲、蠍子、蜂蛹、蟬、蜘蛛，甚至是海裡的海星都能拿來料理，「海星吃起來像魚卵，有些東西我不太敢吃」。

《風過猶存》是藝術類型的獨立製片，李康生表示當初接拍，就是看好能走影展路線，他談拍攝時印象深刻的事，表示飾演的角色說「潮汕話」，「介於廣東話和閩南話之間，他們講的我聽不懂，所以要死背，還好只有和片中女兒的對話要講潮汕話」，他說劇組很多年輕人，聊天的話題常常逗得他哈哈大笑，但是也很辛苦，日夜翻班拍戲，接下來還要到深圳拍攝，預計1個月後殺青。至於另一部主演電影《馗降：粽邪2》即將在9月2日上映，他表示很希望能回台宣傳，但現在看起來可能趕不及，「首映會的時候可能就跟大家用視訊連線吧！」

(中時 )