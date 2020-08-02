立法委員趙正宇辦公室主任林家麒因涉陽明山國家公園土地地目變更，收受賄賂遭台北地檢署檢察官聲押獲准。（林俊翰翻攝）

北檢偵辦立委集體貪汙案，查出立委趙正宇、辦公室主任林家騏收受殯葬業者賄款，由立委向營建署施壓，藉以變更陽明山國家公園範圍內的土地地目，2日晚間依貪汙罪聲押趙、林，台北地院審理後裁定林羈押禁見。

林家騏擔任立委趙正宇辦公室主任，經羈押庭法官訊問後，他否認犯罪，台北地院晚間8點多裁定羈押禁見，現是首位遭羈押的被告。

檢調發現，經營殯葬業的陳明瀚，名下的寶塚公司在靠近金山的「陽明山國家公園」範圍內，有1萬9000多坪土地，因位於國家公園第三種一般管制區內，不能夠開發墓園。同為殯葬業者的展雲公司，也有相同的問題，於是找上經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成之後給予可觀的酬謝。

趙正宇因此向內政部營建署施壓，成功讓不知情的營建署官員退讓，陽明山國家公園管理處果真公告變更第三種一般管制區的範圍，寶塚與展雲土地都被排除在外。檢調掌握不法事證後，對趙正宇及殯葬業者進行雙邊跟監，過程中拍到業者交付賄款畫面，因此決定收網。

(中時 )