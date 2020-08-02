北檢偵辦立委集體貪汙案，查出立委趙正宇、辦公室主任林家騏收受殯葬業者賄款，由立委向營建署施壓，藉以變更陽明山國家公園範圍內的土地地目，2日晚間依貪汙罪聲押趙、林，台北地院審理後裁定林羈押禁見。
林家騏擔任立委趙正宇辦公室主任，經羈押庭法官訊問後，他否認犯罪，台北地院晚間8點多裁定羈押禁見，現是首位遭羈押的被告。
檢調發現，經營殯葬業的陳明瀚，名下的寶塚公司在靠近金山的「陽明山國家公園」範圍內，有1萬9000多坪土地，因位於國家公園第三種一般管制區內，不能夠開發墓園。同為殯葬業者的展雲公司，也有相同的問題，於是找上經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成之後給予可觀的酬謝。
趙正宇因此向內政部營建署施壓，成功讓不知情的營建署官員退讓，陽明山國家公園管理處果真公告變更第三種一般管制區的範圍，寶塚與展雲土地都被排除在外。檢調掌握不法事證後，對趙正宇及殯葬業者進行雙邊跟監，過程中拍到業者交付賄款畫面，因此決定收網。
(中時 )
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