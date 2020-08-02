由俄羅斯設計聲稱讓西方世界膽寒的無人水下核載具「波塞冬」，其首艘載體「別爾哥羅德」號核潛艦已開始進行測試，預計在今年底服役，屆時可以搭載核彈頭或常規彈頭的「波塞冬」在極隱密的狀況下進行全球部署。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄國防部宣布開始測試「別爾哥羅德」號核潛艇。它將成為首個裝配有核動力「波塞冬」無人水下核載具的載體。

波塞冬水下無人核載具是2018年春天，俄總統普丁在國情咨文中正式宣布。但早在2016年12月，美國中央情報局就曾透露，俄羅斯已測試了深水無人核動力裝置。

報導說，波塞冬是一具類似大型魚雷的機器人水下核載具。西方軍事專家評估，其排水量為數十噸，以特製的潛艇載體運送。據說俄軍已在2019年2月證明其技術特性。

俄方透露的息指出，波塞冬以核動力推進，其航速和下潛深度連最先進的大型水下導彈巡洋艦也無法企及。它能獨自沿著最佳航線到達目標，且航程距離幾乎沒有限制。因此對北約潛艇攔截系統來說，波塞冬是極為難纏的目標，它能攜帶常規彈頭與核彈頭。其爆炸威力足以炸毀整個海軍基地，或造成人工海嘯淹沒沿岸城市。

報導說，正在測試的「別爾哥羅德」號核潛艇就是波塞冬的運送載體，預計測試後於今年年低列裝海軍。此型潛艇於1992年便已開始籌劃建造，20年後按特別設計對其進行了改裝，為容納波塞冬，潛艇加長了30公尺到184公尺，是全世界最長的潛艇，排水量增至3萬噸。

此外，「別爾哥羅德」號採用極低噪音的螺旋槳，能夠靜隱密進入攻擊邊界發射波塞冬。報導指出，一艘潛艇可攜帶2-6具無人核載具波塞冬。

多數西方分析師認為，載有特別戰鬥部的核動力無人載具波塞冬，是俄羅斯對美國部署反導系統的有效回應。今年7月初，美國總統軍控特使馬歇爾．比林斯利指出，「波塞冬」和「海燕」核動力巡航導彈是「可怕的武器」，應將其列入《第三階段消減戰略武器條約》框架。此外，還要加上「鋯石」超音速反艦導彈。不然的話，美國將拒絕延長《第三階段消減戰略武器條約》。

(中時新聞網)