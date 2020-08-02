中國廣西壯族自治區桂林市發生了一起悲劇，7月31日下午一名女子在自家樓下倒車時，竟將自己的孩子撞倒輾斃。附近民眾指出，當天確實有一個大約8歲的孩子出車禍，也有聽見大人哭的聲音。

根據《南國今報》微信公眾號報導，桂林市七星區奇峰小區16棟發生了一起意外，一名女子在7月31日下午開車時不小心撞倒自己的孩子，孩子因此不治身亡。有陸媒隔天前往事發現場發現，肇事的白色電動汽車仍留在原地，車身後方確實有撞擊的凹痕，並貼上一張「實習」（意即新手駕駛）的貼紙，車身下方的血跡則已被黃沙覆蓋。

附近住戶表示，當天確實有名年約8歲的孩子在附近出車禍，也有聽到大人大哭的聲音，但無人敢上前查看究竟發生什麼事。社區物業工作人員事後證實「開車的就是孩子的媽媽，聽說是倒車沒注意，壓死了自己的孩子。」當地警方仍在調查釐清整起事件經過。

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(中時新聞網)