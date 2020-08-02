在貝殼公開招股書一周之後，它的競爭者就出手了。易居企業控股公司7月31日與阿里巴巴集團宣布建立戰略合作關係，將在線上線下房地產交易、數位迎消和交易後相關服務領域展開合作。

具體來看，阿里與易居聯合組建合資公司，推出線上房地產交易平台，首期投資金額為50億元（人民幣，下同），阿里占股85％，易居占15％；阿里還藉此機會增加易居持股，透過增發配股和可轉債兩種形式，坐穩易居第二大股東之位。

進一步從阿里巴巴與易居的交易結構和業務布局來看，可以說是要與貝殼及其背後的第二大股東騰訊打對台。貝殼7月24日的招股書顯示，創始人兼董事長左暉通過Propitious Global Holdings Limited持有貝殼28.9％的股權，其投票權為46.8％，是第一大股東，騰訊持有貝殼12.3％的股權，為貝殼第二大股東。

從阿里跟騰訊的投資來看，兩家互聯網巨頭均瞄準傳統房地產交易的數位化平台，而「衣食住行」中，被左暉稱作「前工業化」的居住領域，也因為BAT的入局而出現濃厚煙硝味。

(旺報 )