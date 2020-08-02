比利時籍工程師確診為新冠肺炎，因他已來台2個多月，由於該工程師曾到台北，引起地方關注，北市衛生局表示，該個案在6月11至13日、7月18至28日至台北，目前匡列18人，其中7人進行隔離，11人進行自主健康管理，北市在今日前29處完成消毒。

北市衛生局表示，確診的比利時籍工程師在6月11至13日、7月18至28日至台北，目前匡列18人隔離與自主健康管理，包含同事9位，友人5位，與其他接觸者4位。此外，北市在昨已消毒3處，今日將在26處完成消毒，而該案足跡仍待中央公布。

(中時 )