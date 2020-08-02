染疫比利時工程師趴趴走 北市匡列18人 22:142020/08/02 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今完成29處消毒，此圖為消毒示意圖。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時籍工程師確診為新冠肺炎，因他已來台2個多月，由於該工程師曾到台北，引起地方關注，北市衛生局表示，該個案在6月11至13日、7月18至28日至台北，目前匡列18人，其中7人進行隔離，11人進行自主健康管理，北市在今日前29處完成消毒。 北市衛生局表示，確診的比利時籍工程師在6月11至13日、7月18至28日至台北，目前匡列18人隔離與自主健康管理，包含同事9位，友人5位，與其他接觸者4位。此外，北市在昨已消毒3處，今日將在26處完成消毒，而該案足跡仍待中央公布。 (中時 ) #北市 #工程師 #比利時 #台北 #11 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 江蕙悼許崑源被迫關臉書 突重開經紀人卻宣布壞消息 - 娛樂 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 哈格比逼近台灣 專家曝光颱風假機率 - 生活 驚！高雄市長補選封關街頭民調 這人票數竟大增 - 政治 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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