統一獅前2戰輸給樂天桃猿，今日則討回顏面，面對主場從來沒有吞敗過的猿隊先發投手翁瑋均，前4局就攻下6分讓他提前退場，獅隊全場敲出12支安打，其中包含林安可的3分炮，最終以10比4帶走勝利。

翁瑋均賽前在主場6場出賽全拿勝，且自責分率低至僅2.45，幾乎在主場出賽就等於勝利保證，不過今日遇上統一獅卻破功，2、3、4局連續失分，2局上半林祖傑保送上壘後，林靖凱、林祐樂連續兩支二壘打先攻下2分，接著陳傑憲補上安打代有1分打點，以3比0領先。

3局上半高國慶、陳重廷、林靖凱用安打將攻勢串連在一塊，再添1分；4局上半張偉聖敲安後，則由高國慶、潘武雄兩名老將的安打，拿到第6分，此局結束後翁瑋均也退場，此戰主投4局被狂敲9支安打外，還有3次保送，失6分承擔敗投，也是他本季首次在主場吞敗。

統一獅高國慶滑回本壘得分，高興大叫。（陳麒全攝）

5局上半統一獅再給桃猿重傷害，林安可賽前下半季打擊率僅1成82，陷入小低潮，不過面對桃猿中繼投手游朝惟，於一、三壘有人時敲出大號3分炮，一棒將領先擴大到10比2，讓猿隊士氣大減。

此戰施子謙相隔一個月先發，主投6局被敲7支安打，雖帳面上失掉3分，不過沒任何自責分，拿下對戰桃猿4連勝，獲選為單場MVP。

猿隊2局下半林泓育、陳俊秀安打站上一、二壘，林承飛二壘方向滾地球，造成二壘手林靖凱傳球失誤，壘上跑者都回來得分；5局下半陳晨威二壘安打，投手發生牽制失誤，陳晨威上三壘後，靠高飛犧牲打攻下第3分，最後仍由獅隊以10比4贏球。

統一獅先發投手施子謙。（陳麒全攝）

樂天桃猿先發投手翁瑋均。（陳麒全攝）

(中時 )