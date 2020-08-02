今（2）日在台中洲際球場的富邦悍將、中信兄弟之戰，富邦高國輝、高國麟兄弟本季再度同場開轟，有效帶動士氣；而「小飛刀」陳鴻文連續2場失手後，終於關門成功，終場富邦以6比3勝出，中止2連敗。高國輝獲選單場MVP，先發投手江國豪拿下勝投，陳鴻文救援成功。

中信兄弟為調節投手戰力，由二軍拉上周磊先發，他投4局被敲4安，包括高國麟的陽春全壘打，共失2分。4局下黃衫軍攻下2分扳平比數，並為周磊解套，使他無關勝負，表現還算稱職。

象隊接手的是彭識穎，他在5局上被高國輝轟出陽春彈，富邦超前比數，也是此役的勝利打點。5、6局富邦大舉攻下4分奠定勝基，象隊只在5局下添得1分，終場終富邦就以6比3贏球，江國豪先發5.1局雖被敲11安，但只失3分，拿下本季第5勝。

9局下富邦仍由陳鴻文登板救援，1人出局後連續被王威晨、林書逸擊出安打，攻佔一、二壘。由於前兩天他都被敲再見安打苦吞敗投，象迷希望下一棒蘇緯達再接再厲，一舉扳平比數，不過他擊出雙殺打結束比賽。陳鴻文終於拿下本季第10次救援成功，林羿豪、賴鴻誠各記1次中繼成功。

此外，高家兄弟生涯曾經三度同場開轟，也都幫助球隊贏得勝利，的確相當神奇！

(中時 )