台灣日前出現一名比利時籍的工程師感染新冠肺炎，由於該工程師早在5月就入境，至今確診，讓不少民眾十分擔心，而指揮中心也未將此例列為本土案例，對此，知名球評、警察石明謹認為，政府應該不要再堅持沒有「本土感染」這件事。

石明謹在臉書上提到，就算找不出感染源也沒有關係，就直接告訴大家又有本土病例了，過去也曾有3例找不到感染源，但最終也並未擴散，因此重要的不是在哪感染，而是有沒有阻止擴散。台灣該憂心的是，先前疫情控制住的越南、香港又開始大爆發了。

石明謹提到，台灣一定有沒被發現的社區感染，病毒也肯定存在在我們周遭，只是病毒並非碰到、吸到就會得病，因此突然又有找不出傳染源的病例一點也不意外，只要病毒存在一天，這就是機率問題而已。

最後，石明謹提醒，在沒有疫苗或是特效藥之前，這機率不會為零，就是每隔一段時間就會出現找不到源頭的病例，這是無可避免的，但是當有病例出現，或許就是給我們最好的警惕機會，趕快把鬆懈的心態收起來，重新武裝自己的防疫心態，有本土案例但大家戴口罩，跟宣稱沒有本土案例大家不戴口罩，我比較擔心後者。

(中時新聞網)