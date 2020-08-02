檢調獲報有企業主為搶奪公司經營權，涉嫌賄賂立委等官員，7月31日突然大動作搜索立委徐永明等人辦公室。資深媒體人邱明玉指出，檢調選在這個時間點搜索立法院，是因為立院休會及李前總統剛過世，選這個時間點出手，可來個措手不及。

為什麼檢調選在這個時間點搜索立法院？邱明玉在政論節目《台灣最前線》中表示，第一是立法院休會；第二個是李前總統剛過世第二天，選這個時間點出手，確實可來個措手不及。檢方聲稱，這個案子已從2013年已經開始佈線，去年調查局北調站就有監聽到、拿到業者行賄立委跟國會助理的畫面等關鍵證據。但是去年拿到的畫面為什麼不辦，因為這6個立委有的會出國考察，若有一個在國外的話，這樣子去搜索，會不會有點打草驚蛇。還有去年還有總統大選，總統大選前辦案，可能會有一些政壇的動盪，所以就按兵不動，一路到了今年。

邱明玉指出，今年因為疫情的關係，也讓這些立委無法出國，而且搜索國會必須迴避立法院會期。現在剛好是休會期間，再加上疫情關係，立委無法出國考察，全部都在國內。據他了解，檢調搜索確實是無預警，早上8點半先通知立法院長游錫堃核可之後，9點才衝到立法院。

(中時新聞網)