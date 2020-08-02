大陸自兩周前開始陸續進入暑假，由年輕人帶動的暑假經濟成為疫後商家的新希望。

以旅遊業為例，早在大陸跨省旅遊解禁之前，旅遊平台攜程的幾項調查就顯示，82.6％的受訪者下半年有旅遊意願；其中，有43.1％的受訪者表示願意選擇7月出遊，選擇8月出遊的人占42.6％，而這剛好正值暑假期間。

除了民眾有意出遊外，商家的促銷活動也有一定的刺激效果。山東、四川、湖北、江蘇等地的風景區與飯店在暑假前，就陸續針對高中生、大學生祭出優惠；另外，包括東方航空、海南航空、華夏航空都推出低價、不限次的「隨意飛」產品。

除旅遊業的前景看漲外，教育產業業者也在積極搶灘，不少業者自4月起，就開始多方布局。另一方面，沉寂半年之久的實體教育也在暑假迎來轉機，包括駕訓班、體育技能培訓、舞蹈繪畫等課程，都正在回到消費者眼界中。

以駕訓班為例，目前大陸的駕訓班已陸續開放，暑期學車熱潮再度出現；北京、山東、江西等地的部分駕訓班更啟動了AI人工智慧教學項目，以AI智慧教練取代真人展開教學服務。

值得注意的是，隨著學生外出需要，包括服飾、鞋帽等零售業者也迎來旺季，面對新一帶00後大學生入學，包括手機、平板等數位產品更是大打價格牌，要搶攻家長荷包。

(旺報 )