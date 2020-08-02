生技股前一波股價狂飆，吸引一堆人瘋狂搶進，以為可以睏飽數錢，沒想到7月一路慘崩，讓不少投資人被割韭菜。股版網友表示，自己在6月底以206元買了合一，漲上去沒停利，崩盤後有幾次反彈也沒跑，最後砍在阿呆谷170，更氣的是賣完後，合一連兩日漲停，31日衝到185元漲停鎖死，讓他哀號要追回嗎？專家提醒，主力早就跑光，別再抱著「賭博」的心態進場接刀。

合一29日公告，糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥 ON101已完成三期臨床試驗解盲，主要療效指標為 16 週傷口完全癒合率達到 62.2%，也是目前全球唯一三期試驗超過 6 成完全癒合率，與對照組比較具有顯著差異。

新藥ON101三期解盲利多消息傳出後，合一從29日跌到153.5元波段新低，連兩個交易日漲停，31日（周五）衝到185元漲停鎖死。

批踢踢股版網友發文表示，6月底合一解盲前以206跟風買進，之後過了幾周紙上富貴的日子，原想差不多該停利了，但沒料到，7/9從476.5元高點反轉直下，崩盤殺得措手不及，當中有幾次反彈到200多元也沒跑，感覺支撐應該在這裡，誰知道在台積電傳出利多，生技又整個被打趴，覺得沒救了，於是停損賣在170。

原po提到，合一加合世的虧損，總共近6萬，覺得合一崩後自己撐了那麼久，結果還是砍在阿呆谷，完全就是韭菜中的韭菜啊，求問能不能把合一買回來？或是等合一出處置後觀望再決定？還是別再碰生技股，想辦法從其他標的賺回來？

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，今年最著名的四大生技股「天國一輝」，讓投資人的心裡又愛又恨，許多人在這些股票狂噴之際，不敢追高的，從7月中旬開始，倒是很勇於進場接刀。股市有句名言「天下掉下的刀子不要接」，即使投資人真有一次兩次，用這樣的操作方式賺到錢，但這絕對不是好事。就這些股票目前的狀況來說，稱為「失控的脫韁野馬」。

他分析，合一在7/10至7/17的下跌段當中，跌幅已經接近50%，很明顯的，這肯定不是洗盤，主力早就跑光了！這時除非有另一批主力願意重新進場，否則沒有懸念的，就是大勢已去，但顯然，一般投資人無法預知主力的想法。

林鈺凱強調，當你對於一檔股票有相當程度的了解，具備一定程度的把握，這時買進股票，稱為「投資」；反之，就只是「賭博」罷了！

(中時新聞網)