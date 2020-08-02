印度內政部長阿米特·沙阿（Amit Shah），確診新冠狀病毒COVID-19現已入院，他成為印度政府中，新冠病毒感染最高級別的官員。

路透社報導，沙阿是印度總理莫迪的重要左右手，他帶領的防疫委員會，一直在試圖控制新冠病毒。但是印度人口眾多，許多底層社區的公衛系統落後，防疫工作很難有效執行。

據路透社統計，印度的新冠病毒疫情，是全球第3多的，僅次於美國和巴西，確診病例近170萬人，死亡人數達到36500人。

沙阿在自己的推特中說：「我確定感染，請最近幾天曾與我聯繫的所有人，都先隔離自己並接受病毒測試。」

現年55歲的沙阿表示，他是感覺到COVID-19的最初症狀後，接受了病毒測試，然後呈現陽性。他補充說：「我的健康狀況很好，正在醫生的指導下住院治療。」

現在不知是否會波及莫迪總理，內政部發言人說，無法立即得知沙阿上次與莫迪會面的時間在哪時候。

(中時新聞網)