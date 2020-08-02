統一獅先發投手施子謙成為球隊「吉祥物」，球隊有難時都是他跳出來為球隊止敗，今日靠他對樂天桃猿6局無自責分的好投，為球隊終結2連敗，自己則拿下對戰4連勝，本季沒對猿隊吞敗過，代總教練「餅總」林岳平也很讚賞他，希望下次靠他開起球隊連勝氣勢。

施子謙相隔一個月先發，主投6局被敲7支安打，雖帳面上失掉3分，不過沒任何自責分，拿下對戰桃猿4連勝，獲選為單場MVP。林岳平也相當肯定施子謙的表現，「每每球隊連敗時都是他跳出來止敗，他表現很好，希望他下次投是幫助球隊拉出一波連勝。」

施子謙本季拿下6勝，其中有4次是在球隊連敗時跳出來為球隊拿下勝利，尤其本季在4月19號的初登板，就是為球隊終結4連敗。

施子謙下半季首次先發，對「換球」影響很有感，「我本身不喜歡閃躲，球換了之後更敢面對打者，發現有些球讓打者打不好，出局的機率有變高。」他提到換球後感覺紮實的球都會被外野手接殺，這也讓他更有自信與打者對決。

不過此戰施子謙發生2次傳球失誤，讓他賽後仍很自責，「守備對我來說算拿手，但2次失誤很不應該，造成自己投球數變多、不能延長投球局數，會讓牛棚負擔大。」

對於寫下對戰桃猿4連勝，施子謙則略感意外，「去年對桃猿沒贏過，今年可能隊友幫我打很多分，讓我更放心去投。」隨後他笑說要請隊友喝飲料。

(中時 )