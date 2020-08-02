沒想到林書豪在大陸CBA季後賽的首次亮相，竟以一邊倒形勢結束！林書豪2日在季後賽次輪遭遇福建潯興，打了32分鐘，投18中10、6罰5中，貢獻26分、5助攻與3抄截，幫助北京首鋼107比75橫掃福建，昂首挺進4強準決賽。

林書豪一開賽就用季後賽生涯首個三分進球開張，同時也替弱勢孩童捐出21000人民幣，北京也在豪哥、翟曉川首節更拿8分帶領下，打完首節取得30比15大幅領先，前役意外受傷的北京大外援尤度，也上場打了3分鐘，卻沒得分進帳。

得理不饒人的北京，次節一開始就是一波12比2小高潮，轉眼擴大領先差距到25分，福建只能依賴泰勞森的火力苦撐，尤其是主力中鋒王哲林手感低迷，更提前吞第5犯，上半場結束，北京已經取得62比28領先，比賽提前沒懸念。

來到下半場，北京代總教練解立彬仍然小心翼翼把林書豪、尤度兩名外援放在場上，持續幫助北京穩住大幅領先優勢，直到打完前3節，北京已經取得88比55領先，才把豪哥、尤度換下場休息，改用替補打完比賽，提前迎接勝利到來。

北京接下來在4強準決賽將跟本季奪冠呼聲最高的廣東宏遠交手，雙方將進行3戰2勝制，不過目前出現相當大的變數，因為廣東當家中鋒易建聯2日末節不慎拉傷大腿，目前傷勢情況還不明朗，能否趕上4日開打的準決賽首役還很難講。

隨著福建淘汰出局，台灣好手胡瓏貿與福建的合約也正式結束，他在2日替補打了18分鐘，拿5分、2籃板，接下來下一步還沒確定，可能先行返台休息，接著再從CBA、日本B聯盟、台灣P＋聯盟等聯賽當中抉擇，相信他仍很搶手。

(中時 )