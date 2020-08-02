哈格比颱風目前中心位置在花蓮東方約280公里海面上，以每小時17轉20公里速度向北北西轉西北進行，暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢，明(3)日傍晚左右會從北北東方掠過遠離。

氣象局預報員徐仲毅表示，晚上颱風接近，目前強度仍為輕度颱風，仍有增強空間，受颱風外圍環流接近影響，今晚明晨台灣西半部及東北部地區都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，明天適逢大潮，低窪地區排水不易，雨勢較大時慎防積淹水。

徐仲毅指出，預報路徑顯示明天傍晚左右會從北北東方掠過，也強調颱風路徑預報有不確定性，需要滾動式的觀察。

另外台灣附近各海面風力將漸漸增大，浪高逐漸來到至3至4米，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率

氣溫方面，各地高溫約32到34度，東南部地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率，有36度以上高溫出現機率。

(中時 )