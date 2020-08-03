（第一屆雅歌盃歡唱大賽今日熱鬧登場。圖／曾麗芳）

去年12月創立的社團法人台中市雅歌愛心關懷協會，理事長蔡雅莉本身喜歡唱歌，加上長期關懷弱勢長輩，今日舉辦第一屆「雅歌盃歡唱大賽」，第一名可獲得5,000元獎金與獎盃，吸引數十位長輩報名高歌一曲，場面溫馨熱鬧。

身為美髮設計師的蔡雅莉，因為本身是單親媽媽，因此深刻體會弱勢族群的需求，從以前就保持取之於社會、用之於社會的理念；她藉由一技之長，20年前開始在台南家扶中心參與義剪，橫跨台南、雲林、彰化、台中，也長期在台中大里菩提仁愛之家安養中心為長輩義剪，更有一組義剪服務團隊！同時整合資源募集物資捐贈需要的單位與個人，蔡雅莉本身熱愛唱歌，也參與一些公益演出，因此舉辦首屆雅歌盃歡唱大賽！

該協會執行長陳俞汎長期關懷弱勢做直播義賣，所得款項也捐出所需單位，因志同道合而一同成立協會！

蔡雅莉表示，舉辦活動主旨是要加強台中市民認識建立良好關係；並提升互相關愛的訊息，同時藉由歌唱比賽發揮個人所長，來以歌會友。這次比賽分長青組與社青組，各取前三名，第一名獎金5,000元、第二名獎金3,000、第三名獎金1,000元。

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