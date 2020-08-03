字節跳動旗下的短影音平台TikTok正面臨被美國政府封殺，消息人士表示，為了持續在海外營運，TikTok可能會完全從母公司分拆出來。雖然微軟近期傳要收購TikTok美國業務，但字節跳動的創辦人張一鳴與其投資者均不願將TikTok賣給美國公司。

南華早報報導，美國總統川普早前威脅，美國可能會祭出行政命令，以禁用TikTok，意味著TikTok未來可能會被蘋果和谷歌公司從應用商店上強制下架。

TikTok美國區總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）稱，該公司並沒有計畫離開，而是一心在美國長期發展，呼籲數以千萬計美國用戶支持TikTok；並稱TikTok目前在美國聘用1.5萬人，計畫未來數年多聘1萬人，又指公司正建立最安全的應用程式。

此外，美國財長穆努欽（Stven Mnuchin）表示，美國海外投資委員會（CFIUS）認為，TikTok不能繼續保持當前形勢，川普可能會強制TikTok出售給美國公司，也有可能直接禁止美國使用TikTok。

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