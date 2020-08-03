英國利物浦默西塞德郡（Merseyside）上月29日發現了一個被稱為Ainsdale Anomaly的生物遺體，被海浪拍打上岸之後，奇特的外型立刻引發遊客的注意。人們一直無法識別這種動物的身份，它沒有可識別的頭部，但卻毛茸茸的，有腳蹼，而且嚴重腐爛，渾身都是蒼蠅，當地人也都覺得相當神秘。

根據《每日郵報》報導，一名要求匿名的男子在Ainsdale社區的Facebook頁面上分享了這只詭異生物的照片，長約4.5公尺遠看像是一匹馬橫躺，但是近看時卻發現，這個生物竟然有毛、魚鰭，全身都蒼蠅環繞，腐爛的幾乎無法辨別出形狀，而且它似乎還連接著另一種生物，可能是通過臍帶，所以它可能是在生孩子。在常人認知裡，似乎沒有這種長相的生物。

屍臭味驚人導致無人敢靠近。（圖／翻攝自《每日郵報》）

一位拍攝到這一奇怪生物的當地婦女說「它被稱為Ainsdale Anomaly，我的第一個假設是它是某種鯨魚。有人認為是一頭牛或一匹馬。我最喜歡的理論是，它是一頭長毛猛獁象或者是一個墜落的外星人，它看起來也幾乎像一頭大象。」另一名目擊的32歲女子則表示，「現場的屍臭味真的太驚人，聞過的人搞不好會反胃生病，感覺屍體有3個部位分開，而且扭曲的很嚴重，四處都有皮屑，脊椎骨透過皮膚露出來了。英格蘭的一名官員曾下來檢查遺體，但無法單獨移動它們」。

目前該生物的位置已經告知研究單位，海洋生物專家則推測，很可能是陸地動物溺水，也很可能是海象，需要進一步採集之後化驗才能確定。當這個生物的照片被分享到網上時，人們猜測它曾經是一隻海象、一頭牛、一匹馬和一頭驢，還有其他更奇怪的推測。

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(中時新聞網)