對於時代力量主席徐永明涉嫌收賄，被檢方向法院聲請羈押，館長陳之漢1日表示，若時力的案子是真的，徐永明真的是千古罪人，當主席還貪汙，可笑！

館長陳之漢1日在《寶寶愛館長》直播中評論立委貪汙案，他說這2天最勁爆的，時力、國民黨、民進黨，全部中。他比較訝異是時力，很多人在吐黃國昌，黃國昌也是有罵，但沒罵這麼兇，「要是我是國昌也是很賭爛，但又能怎樣？」

館長說，台灣有多可悲，這些王八蛋立委，要為國家進步，例如居住正義、司法正義、關稅、礦業法，都沒人去做，結果哩？私底下為了荷包，藍綠時力合作，搞出Sogo案。

他說，一間Sogo案，才4千萬，「阿館1年也可以賺4千萬，便宜阿」，4千萬就可以買幾個立委，便宜阿，這些貪污仔跟妓女沒兩樣。「我去做立委，用1千萬買我？我給你好了！我1年捐款都5、6百萬」。

館長感嘆，要選票每個都說要做事，居住正義甚麼都敢講，選完快半年到現在，哪一個提出來？「我開健身房是好的，沒人要幫，甚麼都要合法」，立委炒陽明山、變更土地，「我每天都在聽這種事」，就土地變更、炒房、標案，立委出一張嘴，台灣人真的很可憐。

館長強調，時代力量這個案子若是真的，目前看起來8成，檢方敢聲押，法院同意當庭收押禁見，事情就大條了，差不多了。他痛批，徐永明先生，真是個..出場費200萬，而且是做公聽會，這也要凹？已經到可笑，千古罪人，當主席還貪汙，所以就是千古罪人。「你缺200萬，我給你、我借你！」以前誰認為時力會貪汙？還不是貪了！

(中時新聞網)