電視需求強勁，面板漲勢啟動，摩根大通證券雙重升評友達（2409）、群創（3481）由「劣於大盤」至「優於大盤」，推測合理股價大增逾倍至12.5與11元，激勵國際31日單日分別大買6.8與2.4萬張，居個股買超前二位。

友達7月30日舉行法說，第二季毛利率優於市場預期，且經營管理階層樂觀看待第三、四季展望，加持多頭派法人信心，美銀、摩根士丹利證券紛紛上調財務預期，推測合理股價隨之升至12.9與12.7元，凸顯對下半年營運加溫的高度信心，大摩更看好，友達第三季將由虧轉盈。

摩根大通證券此前對友達、群創投資評等原是「劣於大盤」，推測合理股價低到只有5.4與4.8元，這次願意雙重升評、目標價增幅更達100％以上，主要原因在於看到電視的強勁需求循環啟動、面板接下來的供需狀況轉佳，以及營運槓桿帶動毛利加速擴張三大利多。

首先，南韓三星與LGE都對下半年電視出貨目標抱持樂觀想法，顯示終端消費者信心有所恢復，小摩相信，在家工作刺激了NB、PC、平板、顯示器等需求，同樣對電視有正面帶動，且電視需求經過先前衰退洗禮，下半年復甦循還會更強，2021年上半年季節性表現也會更佳。此外，三星顯示器與LGD宣布退出LCD面板生產後，產業供需也將變得更有秩序。

摩根士丹利證券針對友達提出，考量電視面板第三季漲價比預期優，電視終端需求提升、IT面板下半年需求穩健等因素，均幫助友達第三季可望由虧轉盈，終結連七季營業淨損；長遠來看，因面板新增產能正在放緩，面板產業未來循環性也有機會不再那麼明顯。

群創在雙虎中表現相對落後，小摩指出，電視面板價格將反彈到10月、持穩至年底，有助群創自第三季起告別虧損轉盈，若從一、二年的角度來看，群創確實可能仍有幾季暫時陷入虧損，但下行壓力將會比過往的谷底期輕微。

(工商 )