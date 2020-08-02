收賄200萬還大膽催款 檢調曝徐永明問：「錢呢」。（中天新聞）

時代力量主席徐永明，因涉貪被檢方向法院聲請羈押。據報導指出，徐永明打一通關鍵電話給白手套，問：「錢呢」被檢調錄音，成為關鍵證據。

2018年7月，公司法第9條修正案在立法院三讀時，當時還是立委的時代力量黨主席徐永明在立法院逐條審查發言時，大力推動修法。

根據《中天新聞》報導，檢調監聽發現，白手套郭克明和徐永明談妥200萬，遲未給錢，徐永明在電話中催款說「錢呢？」

國民黨立委李彥秀指出，很難理解時代力量為何堅持部分條文，甚至在朝野協商後，還再次召開公聽會，對照這個案子，會有一種原來如此的感覺。

2019年7月17日，總統大選期間，徐永明在臉書痛批韓國瑜是禁不起誘惑的豬八戒，雲林菜農林佳新砲轟徐永明，自己犯下疑似受賄案件。

2019年7月17日，總統大選期間，徐永明在臉書痛批韓國瑜是禁不起誘惑的豬八戒，雲林菜農林佳新砲轟徐永明，自己犯下疑似受賄案件。

民進黨總召柯建銘2年前在審公司法時的一段話最精闢，「拿著打擊財團這樣一個帽子，然後在掩護對造，所以似乎在吵甚麼？可以不可以回溯」。

時代力量祕書長解釋是因為時代力量2018年選後發不出薪水，徐永明才借錢來發。報導評論，若真的跟業者收賄，恐怕還是要付出法律代價。

(中時新聞網)