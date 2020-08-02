英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，被控和未成年少女發生性關係至少3次。根據法院文件，1名自稱是安德魯性奴的女子裘福莉（Virginia Giuffre）透露，她曾和對方在某私人牧場獨處2天，期間被迫發生3次性關係，還必須提供色情按摩，並稱王子熱愛按摩，每天都要享受好幾次。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，裘福莉表示，自己在2001年間透過艾普斯坦的前女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）安排，前往美國新墨西哥州聖塔菲（Sante Fe）一處私人牧場，但她起先不知道對象是誰，按規定也不能詢問，直到抵達現場後，才發現「恩客」就是英國的安德魯王子。

裘福莉進一步指出，當時整座牧場裡除了數名傭人及保安人員外，就只有她和安德魯，2人在裡頭盡情騎馬、游泳，日子過得很悠閒，而她的工作就是極盡所能地取悅對方，包括提供色情按摩，甚至獻身發生關係，「他每天都要按摩好幾次，看起來似乎很享受」，自己後來也領到了約1000美元（大約新台幣3萬元）的獎金。

隨著性醜聞越演越烈，安德魯王子和裘福莉的合照也在網路瘋傳，讓外界的疑慮越來越深，開始要求倫敦警方公布王室日誌，揭露王子過去的旅行時間與日期。針對上述指控，60歲的安德魯王子堅決否認到底，強調自己根本不記得對方是誰。

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(中時新聞網)