泰國國防部周日說，泰國已經暫停與美軍的聯合訓練計劃，原因是此前有9名泰國軍人，從夏威夷返國後，查出新冠狀病毒呈陽性反應。

路透社報導，泰國軍方表示，7月初有151名泰國軍官前往夏威夷參與「雷霆鍛造2020」(Lightning Forge 2020 )訓練，結果有9人在返國後，查出病毒陽性反應。

泰國國防部發言人塔塔瓦尼奇（Kongcheep Tantawanich）說：「受此影響，泰軍將暫停與所有海外訓練計劃，直到局勢好轉為止。」

他說，除美國外，泰國沒有與其他國家進行聯合培訓的計劃。

泰國陸軍軍醫，抗新冠病毒的負責人斯里薩瓦（Nattapon Srisawat）告訴路透社，泰國陸軍必須謹慎行事，以免病情在軍隊內擴大。

泰國目前報告了3,317起病例，死亡有58例。最近的感染案件是從國外傳入，至於本土疫情，則是連續69天沒有任何國內傳播。

(中時新聞網)