今（2）日稍早總統府蘇嘉全秘書長因個人因素主動向總統請辭，總統表示尊重並准予辭職。秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，蘇嘉全是為了不讓總統蔡英文困擾。

蘇嘉全辭職聲明指出，近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡總統的困擾，嘉全深感不安與抱歉。

蘇嘉全重申，他從政三十多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，他與他的太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是他的第二生命，誓死守護。然而，近來外界屢屢以莫須有的抹黑污衊，或是扭曲事實，影射他利用職權，包庇家族牟利，這些對他惡意的人格謀殺，他絕不接受！

為了不再讓蔡總統困擾，也讓檢調能夠秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，蘇嘉全宣布自即日起辭去總統府秘書長一職。

根據《ETtoday》報導，陳其邁2日在鎮安宮參香時受訪表示，蘇嘉全為了不讓總統困擾，也讓檢調可以勿枉勿縱的偵辦，「辭掉總統府秘書長這個我們尊重」。

(中時新聞網)