立法院爆發立委集體受賄案，有意參選下屆屏東縣長的立委蘇震清遭北檢聲押禁見，叔叔蘇嘉全請辭總統府祕書長，民進黨廉政會也可能對他做出停權處分，對於形象傷害之重，幾乎已讓蘇震清「縣長夢」破碎，並改變屏東未來的政治版圖。

蘇震清在蘇嘉全至中央任官後接棒，至今已是第4任立委。他很早就想更上一層樓參選縣長，卻在2013年與現任縣長潘孟安競爭黨內初選時敗下陣來。但他仍積極經營基層，也在2018年地方選舉中推出鄉鎮長人馬，取得一定成績。

2020年立委選舉蘇震清有意爭取民進黨不分區提名，卻因捲入誠美材掏空案受阻。蘇家為了延續政治香火，嬸嬸洪恒珠揚言退黨參選，表示除非蘇震清出馬才退出，沒想到最後蘇竟以無黨籍取代莊瑞雄參選第2選區立委，上演「莊下蘇上」戲碼，並順利當選。

如今屏東政壇已進入後潘孟安時代，民進黨內有意縣長寶座者已動作頻頻，4名立委蘇震清、周春米、鍾佳濱、莊瑞雄都有機會，其中以基層實力最雄厚的蘇震清，及潘孟安屬意的周春米最被看好。潘想要周接棒的態勢日益明顯，只要潘出席的場合，周幾乎都亦趨亦步地跟著到場。

這次蘇震清捲入受賄案，幾乎已斷了其縣長路，就算後來司法還他清白，形象早就嚴重受創，也來不及投入黨內初選。最強對手幾已宣告出局，屏東政治版圖大洗牌，潘孟安在屏東政壇中一枝獨秀，周春米離屏東首位女縣長的夢想更近。

鍾佳濱因最大支持者前縣長曹啟鴻已淡出屏東政壇，原本計畫在蘇、周兩強間爭取空間，謀定而後動，如今局勢丕變，出馬角逐機會大增。莊瑞雄與蘇交情甚篤，若蘇出線肯定會成為他最大後盾，若蘇最後無法出馬，莊也有可能自己跳出來競選。

潘孟安雖已獨大，下一步如何走也牽動屏東政局。若在任期過半後馬上進京任官，除了考慮代理者問題，還得思考能否順利將接棒者推上縣長寶座。有前高雄市長陳菊任期內北上，導致讓韓國瑜拿下高雄的前車之鑑，在在考驗潘的政治判斷與智慧。

(中時 )