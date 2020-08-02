哈格比颱風逐漸接近台灣，受到外圍環流的影響，今（2）日晚間已經有7縣市發布大雨特報，氣象局也預估明早受到颱風影像最大，而不少民眾關心的颱風假，臉書專頁《天氣即時預報》指出，放颱風假的機會很低，除非颱風路徑大改。

《天氣即時預報》PO文指出，根據模擬及衛星監測，哈格比的強風區集中於「東側」，較靠近台灣的「西南側」風速相對弱。颱風是以「比較弱」的一面接近台灣，而依照目前路徑預估，颱風暴風圈不會觸碰到陸地。

《天氣即時預報》說明，明日早上颱風最接近，北部、宜蘭注意稍多的降雨，南部午後雨勢稍增多，晚間北部雨勢稍緩和，南部受颱風尾影響，雨勢漸增。

另外，至於是否會放颱風假，《天氣即時預報》回應，除非颱風路徑大改，直撲台灣。但是否放假，仍請參閱各縣市政府決議；總而言之，哈格比是「帶來水氣，但影響不至於太劇烈」，算是對台灣很好的颱風。

(中時新聞網)