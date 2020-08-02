今夏最夯漁港是深澳，全臺首創漁港觀光與數位教育完美契合。（吳康瑋攝）

今年夏天新北市政府推出「深澳亮一夏」漁港系列活動，辦理漁港光雕水舞、夏日親子遊及鎖定鐘生七夕情人節活動，豐富有趣的內容，滿足民眾報復性出遊的渴望，8月1日登場的夏日親子遊活動，首度與台灣微軟股份有限公司合作，讓參與教學體驗營的小朋友，搶先體驗全台絕無僅有的「Minecraft教育版」深澳漁港教材，還能免費獲得為期一年的遊戲帳號!漁港內還有1比1等身大遊戲角色公仔等著大家來尋寶合照，快趁今夏到最夯的深澳漁港玩耍吧!

漁港觀光與數位教育跨領域結合，透過遊戲學習程式指令控制AI

人工智慧 (AI) 是電腦方程式或機器思考和學習的能力，「深澳亮一夏-夏日親子遊」活動，今日在瑞濱國小舉辦第一堂教學體驗營，由台灣微軟公司專業講師，帶領學員們透過程式指令控制AI，建立順序、事件、迴圈、條件的編碼解決方案來完成工作，發揮創意建造專屬的深澳漁港，還能深入應用在海洋保育的資料上。

課程報名踴躍，還有忠實小粉絲從台東專程過來上課，學員們一登入遊戲畫面，驚呼這就是在教室附近的深澳漁港啊!有神似酋長頭的酋長岩、酷似象鼻的象鼻岩，以及有270度無敵海景的海天步道，一場漁港觀光融合數位科技教育的組合就此展開！學員們紛紛發揮創意，在漁港增加游泳的恐龍、或展翅翱翔的大老鷹，課後上台分享團隊合作的作品，還獲頒獨一無二的獎狀及小禮物，每個學員都是優秀的小港主。

全新打卡景點再＋1，免費Minecraft教育版帳號大方送

在深澳漁港閃亮登場1比1等身大的Minecraft公仔，擄獲大小朋友的芳心!市府特別準備500組Minecraft教育版帳號，要送給喜愛深澳漁港和Minecraft遊戲的民眾，自8月1日起至8月9日起，只要到「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團按讚，並在8月1日的活動貼文下標記2位朋友，留言：「我最想找 (2位朋友帳號) 一起去深澳漁港看Minecraft。」即可免費獲得遊戲帳號1個!數量有限不容錯過，快到「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲團參加活動。

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