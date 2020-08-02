37歲演員鄭人碩先後獲選台北市模範勞工、全國模範勞工，2日頂著大熱天在台北信義區的「職人講座」分享出道8年的心路歷程，與現場觀眾有說有笑，親和力十足。從幕後工作人員做起的他，在2015年的《醉‧生夢死》演出大放異彩，不但入圍金馬獎最佳男配角，並獲台北電影獎最佳男配角。他回憶當年為了揣摩一臉痞樣的舞男，瞞著劇組偷偷跑去林森北路的酒店應徵牛郎，打工將近3個月。讓人意外的是，他的帥氣臉蛋和精實身材竟起不了作用，捧場客人並不多，讓主持人相當訝異。

鄭人碩透露，因為酒店相當注重先來後到的輩份，雖然有人點檯，也曾遇過客人豪邁想包檯，但卻因不了解酒店生態而被前輩搶走生意。談起接檯初體驗，他則笑稱：「當時很開心！很像小學生第一次被老師肯定、稱讚的感覺！」談起那段日夜顛倒的日子，他還是餘悸猶存，「身體上帶來很大的困擾，不但狂長痘痘、內分泌失調，甚至有時候還會便秘」，為戲犧牲頗大。

鄭人碩坦言，過去許多人都認為他只能演藝術片，不過在演完《角頭2：王者再起》後，大家就對他完全改觀，發現原來他能駕馭商業片，「我很高興有人看到我的改變，我認為作為一個演員不是要被定型，我一直以來也都勇於接受更多新的挑戰，不會把自己定位在某一類的演員」，他更趁機放話：「有任何具困難度的角色都歡迎來找我！」近來作品不斷的他，與Angelababy合演的網劇《摩天大樓》將在大陸播映；電影《海霧 驚濤駭浪》及《親愛的殺手》分別將在9月11日及12月4日全台上映。

(中時 )