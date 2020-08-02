「菜花」學名為人類乳突病毒（HPV）感染，因為外形呈現小指狀突出，群聚擴大時外觀似菜花而得名，通常都是經由肛門、生殖器等途徑感染。一名酒店女業者，因舌上出現異狀，擔心是舌癌就醫，沒想到確診斷出菜花。該女極力撇清有發生特殊性行為，醫仔細診斷後才發現「一習慣」是感染關鍵。

中部一名60多歲女性酒店老闆娘，近日發現舌上長了「2顆粉紅肉球」，說話出現「大舌頭」，且聽聞有酒客罹患舌癌，急忙前往就醫。根據《et健康雲》報導，耳鼻喉科醫師吳昭寬減查一看就認出是罹患了「菜花」。

由於該女工作環境複雜，研判是特殊性行為造成，吳昭寬便請女子回想「是否在服務客人時造成感染的？」這話一出反讓老闆娘大吃一驚，直呼「我都幾歲人怎麼會有客人，只不過負責在櫃檯收錢而已。」否認有發生性行為。

不過該女舌上確實長出菜花，吳昭寬追問老闆娘「會不會是收錢時摸到不乾淨的東西」畢竟酒店工作環境複雜，衛生狀況較差。此時老闆娘才想起，自己有個壞習慣，就是在數鈔票時習慣「用手指沾舌頭」。由於沒有勤洗手，最終害到自己間接感染到了乳突病毒，舌頭長菜花。

吳昭寬指出，近年來因感染人類乳突病毒導致頭頸癌的人數比例大增，建議透過師打人類乳突病毒疫苗減少罹癌風險。除了保持良好衛生習慣外，更呼籲民眾也要定期安排篩檢，若發現嘴內有傷口超過兩周未癒合等症狀，應盡速就醫。

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(中時新聞網)