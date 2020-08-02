台北地檢署偵辦立委集體貪汙案，查出立委趙正宇透過辦公室主任林家騏收受殯葬業者賄款，施壓官員，藉以變更陽明山國家公園範圍內的土地地目，依貪汙罪聲押趙、林，台北地院審理後裁定趙正宇100萬元交保並限制住居、出境、出海，林家騏則羈押禁見。檢方不服，已漏夜向高院提即時抗告。

依法，高院受理檢方的即時抗告，須在24小時內作出裁定。

檢調發現，經營殯葬業的陳明瀚，名下的寶塚公司在「陽明山國家公園」範圍內，有1萬9000多坪土地，因位於國家公園第三種一般管制區內，不能夠開發墓園。同為殯葬業者的展雲公司，也有相同的問題，於是找上經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成之後給予可觀的酬謝。

趙正宇因此向內政部營建署施壓，成功讓不知情的營建署官員退讓，陽明山國家公園管理處果真公告變更第三種一般管制區的範圍，寶塚與展雲土地都被排除在外。

檢調7月31日搜索趙、林，當場查扣920萬元現金，8月1日依貪汙罪聲押趙、林。但北院裁定趙100萬交保，林則收押禁見，檢方認為，居間的立委助理收押，收錢的立委卻交保，相當不合理，因此提即時抗告，希望高院發回北院重裁。

(中時 )