宜蘭縣蘇澳鎮南方澳第2漁港在今天（2日）晚上發生漁船火警，宜蘭縣消防局獲報後，出動蘇澳消防等分隊前往現場搶救，有1艘漁船起火燃燒，所幸經布線灑水灌救後，火勢熄滅，意外未造成人員傷亡。

宜蘭縣消防局指出，晚間近10時獲報在南方澳第2漁港發生火燒船，另有1艘漁船受熱輻射波及，警義消在晚間10時24分控制火勢，10時34分火勢熄滅，火燒船原因待查證。

(中時 )