台電職福會向總統府秘書長蘇嘉全女婿喬洛濱購買香氛，引發爭議，喬洛濱昨在臉書闢謠，強調不了解台灣的政治環境，也不清楚台灣商業文化是不是有一些複雜的禁忌，開設的琺鈉生活（Vana Living），從未主動接觸政府單位及國營事業的採購。

蘇嘉全女婿開店，傳台電捧場，職福會砸約1600萬，買2.7萬組香氛蠟燭禮盒給全體員工，搭配紀念酒在隔年的勞動節一起送出，傳聞並影射台電董事長楊偉甫涉及此案，進而遭到外界質疑。

不過，台電主管透露，其實香氛首批買進時間是在2017年10月之前，主要為辦理台電集團結婚時送給新人，那時楊偉甫尚未到任，採購與楊並無關聯。

台電主管強調，2018年是職福會買香氛送員工，台電資方不可能從中指揮，禮品是職福會決定的。另有傳聞，職福會主委丁作一，綠營關係佳，不過，台電職福會也喊冤表示，購買禮品過程經過公開評選，符合程序，公平合理。

(中時 )