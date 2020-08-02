俄羅斯聖彼得堡近日傳出一起情殺案，一名29歲的工程師尼克拉（Nikolay Tikhonov）和24歲的妻子琉波芙（Lyubov）結婚後，禁止妻子「與其他男性有所接觸」，結婚紀念日前夕，尼克拉因琉波芙違反規定，憤怒之下殺害她並分屍，更將屍塊丟出窗外，行徑令人髮指。

根據《太陽報》報導，尼克拉在與琉波芙結婚後，對妻子有嚴重的控制欲，還規定她「不能與其他男性接觸、見面」，最後琉波芙忍受不了決定離婚，然而尼克拉還不想放棄這段婚姻，邀請妻子一起慶祝結婚紀念日，試圖挽回走向末路的感情，但據報導，他趁機向妻子發出死亡威脅。

琉波芙不願與尼克拉重修舊好，2人也因此爆發激烈口角，尼克拉竟一時衝動，拿起斧頭砍殺妻子，用斧頭在她的頭部打了3下，然後再砍掉四肢、支解分屍。據了解，他把她的頭、胳膊和腿放進一個手提箱裡，並把她的軀幹從他們公寓的窗口扔了出去。

鄰居們聽到了屍體撞擊地板的聲音，到外頭查看驚見地面上的屍塊後緊急報警。鄰居表示，這對夫婦已經在一起4年了，並在2年前結婚。他們育有一個1歲的女兒。過去就常聽見夫妻倆大聲爭吵，沒想到這次竟然發生這樣的憾事。尼克拉作筆錄時則供稱「在我妻子的父母面前，我非常羞愧。我為自己的所作所為感到後悔。我完全承認我的內疚和後悔，我感到非常抱歉。」目前女兒可能會被相關單位安置或暫時交由其他家人照顧，至於尼克拉則被指控殺人罪，將面臨後續刑罰。

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(中時新聞網)