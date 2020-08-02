上周五，美國海軍陸戰隊在加州外海的聖克萊門特島(San Clemente Island )進行演訓，卻發生一輛AAV-7兩棲突擊車沉沒事故，16名乘員有8人逃出，但隨後1人不治，1人昏迷，另有8人失蹤。在搜救超過50小時後，美國海軍已停止搜救。

車上的所有成員，都隸屬於第15海軍遠征隊，該隊位總部於聖地亞哥北部的彭德爾頓營(Marine Corps Base Camp Pendleton)，成員19歲到30歲不等，所有人都穿著戰鬥裝備，包括防彈衣和救身衣。他們當天要進行登島演習，載具就是AAV-7，這型突擊車具有浮游泅水的能力，但不知為何，這輛車沉沒了，其他車輛也曾試圖施救，但26噸的突擊車在失去浮力後，沉沒的速度會非常快。

16名乘員有5名迅速逃生，並且帶出其他3人狀況較不好的，之後1人在搶救後仍然不治，1人昏迷，另1人情況有所好轉。

該單位的指揮官布朗齊上校(Col. Christopher Bronzi)在海軍陸戰隊的一份聲明中說：「我們對這一悲慘事件深感難過，並會盡最大的心力再行搜救。」

然而，當地海域深度數百英呎，對潛水員來說太深了，難以到達。

在50小時搜救後，美國海軍已取消了對7名海軍陸戰隊和1名駕駛兵的營救行動。美國海軍陸戰隊司令伯格將軍（David Berger）悲傷的表示「結束搜救，是個艱難決定。」

AAV-7被暱稱為 「兩棲拖拉機」(amphibious tractor ,amtrac)，具有3個水密艙口，和2個大型部隊艙口，容量大，性能不錯，自1972年問世以來就一直是相當好用的兩棲突擊載具，雖已停產，但現有車輛持續不斷翻新。

受此事影響，美軍將暫停800多輛AAV-7的出勤任務，直到確定事故原因為止。

(中時新聞網)