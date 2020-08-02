民眾黨首次黨員大會，在桃園國立體育大學綜合體育館召開。民眾黨宣布，出席2610人、委託書2531人，人數共5141人，已達法定人數。民眾黨立委高虹安在臉書貼出黨員大會俯拍圖，底下滿滿的人潮，有網友看了不禁說：已哭⋯。

依政黨法規定，必須要有二分之一出席人數或繳交委託書，才能順利成會，民眾黨是否過關備受外界關注。民眾黨宣布，有效黨員人數為8068人，出席2610人、委託書2531人，人數共5141人，已達法定人數。

高虹安今天在臉書貼出黨員大會俯拍圖並表示，謝謝你們，讓改變的力量可以持續。 黨員大會順利召開！Cheers--覺得感激。網友回應表示，「被政治耽誤的歌星...超好聽哦。」、「以為是虹安演唱會！」、「高委員唱歌超好聽，我被感動了。」、「沒聽到，高委員，可以安可？」、「在搖滾區聽超好聽。」。高虹安高興回表示，謝謝你早到，有聽到我唱歌。

網友也恭喜民眾黨，不會滅黨了，「真的好厲害，沒有動員，也不是造勢，還可以吸引兩千人以上，不簡單。」、「看哪個政黨還可以辦黨員過半數出席的黨員大會？」、「老實說原本蠻看衰的，萬人響應...，結果竟然這麼多人，恭喜民眾黨度過這個難關。」、「不是有網軍還在嘲笑嗎？在說沒幾隻貓來啊！」

(中時新聞網)