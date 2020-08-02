警方在路口遭無照少年撞上。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

員警執勤又發生意外！21歲新北市樹林分局樹林派出所員警楊庭豪，今凌晨0時許騎乘警用機車支援一起打架糾紛，鳴笛行經樹林大安路與俊英街口時，遭17歲張姓無照駕駛迎頭撞上，楊姓員警連人帶車摔飛數十公尺，頭部受到重創，當場失去生命跡象，目前院方評估，由於楊庭豪腦部積水無法動刀，昏迷指數只有3既便救活，也有很高的機率變成植物人，楊庭豪家屬目徹底崩潰流淚，也持續考慮是否將直接拔管讓他解脫。

案發當時楊庭豪為前去支援三多地區的打架糾紛，由於狀況緊急3人分別騎乘3輛警用機車，一路開啟警示燈和警報器，鳴笛趕往支援，然而在樹林大安路與俊英街口時，楊庭豪卻被張姓無照少年疑似煞車不及，從右側撞上楊姓員警，楊警連人帶車摔飛數公尺，摔至對向車道倒臥不起，當場失去生命跡象，送醫後因顱內出血以及下頷骨粉碎性骨折、左鎖骨骨折以及四肢嚴重挫擦傷。

徐國勇今上午前往亞東醫院慰問，家屬止不住潰堤眼淚，捂臉低頭痛哭說，「我兒子很年輕欸....才21歲！畢業後一直很努力向上...怎麼會這樣...」，徐國勇也給予鼓勵，送上慰問紅包；新北市警察局長陳檡文、樹林警分局長張明和以及同仁也在醫院守候，為楊警集氣祈福。

院方評估，由於楊庭豪腦部積水無法動刀，昏迷指數只有3既便救活，也有很高的機率變成植物人，楊庭豪家屬目徹底崩潰流淚，也持續考慮是否將直接拔管讓他解脫。

(中時新聞網)