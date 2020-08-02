新北市長侯友宜也在12點至災害應變中心了解颱風動態，並表示本市海域已公告警戒區。(新北消防局)

中央氣象局針對今年第4號哈格比輕度颱風(Hagupit)，已於8月2日上午5點30分針對本市北部海域發布海上颱風警報，本市災害應變中心二級開設。並在上午11點由副市長謝政達召開「哈格比颱風新北市災害應變中心第一次工作會報」。

謝政達要求本府各局處與區公所，落實各項防颱整備工作，包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、通訊設備測試、招牌、路樹及鷹架固定等整備作業。

根據氣象協力團隊(天氣風險公司)預判分析，哈格比颱風朝北部海面前進，預估明(3)日清晨至上午最接近本市海域，降雨量預估可達大雨等級。

新北市長侯友宜也在12點至災害應變中心了解颱風動態，並表示本市海域已公告警戒區，海邊可能長浪及較強陣風出現，請市民配合避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將予以依法強制執行。

侯友宜提醒民眾注意颱風資訊，避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，另適逢暑假期間受到颱風影響，原先預定辦理的相關活動可能停辦或延期，請隨時掌握最新訊息，必要時可主動向主辦單位洽詢。同時呼籲，預先做好準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施。

(中時新聞網)